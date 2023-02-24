i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
賀榮任司法部部長 為歷來第三位女性
i-Cable
2023年02月24日
【有線新聞】人大常委會會議決定，任命賀榮為司法部部長。
賀榮是接替已轉任江西省政協主席的唐一軍。60歲的賀榮，曾任北京市高級人民法院副院長、黨組副書記等。2020年4月起，擔任最高人民法院黨組副書記和副院長等職務。她是歷來第三位女性司法部部長。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日
下一則新聞
下一則新聞
美媒：內地擬重設中央金融工作委員會 料何立峰任副總理 朱鶴新或接任人行行長
財金焦點
財經資訊
2023年02月24日
推薦閱讀
河邊散步鱷魚突襲寵物狗 美國八旬婦「無端」變獵物慘死 專家：想生存別要就範
即時新聞
新聞資訊
2023年02月23日
大帽山路旁遺個人財物 行山人士報警 18歲青年墮坡獲救送院
港聞
新聞資訊
2023年02月18日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
台灣擬「派錢」搶旅客！赴台遊客可獲5,000元新台幣 自由行、旅行團都有份
旅遊
生活
有線生活
2023年02月22日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月24日
活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題 「一文整合」到底發生了甚麼事？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月17日
其他人也在看
消費券2023｜財爺再派糖 減半至$5,000 一文即睇領取資格、發放日期、DQ準則
即時新聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
旺角單位拆僭建墜鐵枝 63歲女途人遭插頭送院不治 警拘60歲裝修工
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月22日
一線搜查｜澳門旅客坐的士過海 表明想行紅隧後遭趕下車 發文嘆：你良心不痛嗎？
生活
有線生活
2023年02月22日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日