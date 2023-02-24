賀榮任司法部部長　為歷來第三位女性

【有線新聞】人大常委會會議決定，任命賀榮為司法部部長。

賀榮是接替已轉任江西省政協主席的唐一軍。60歲的賀榮，曾任北京市高級人民法院副院長、黨組副書記等。2020年4月起，擔任最高人民法院黨組副書記和副院長等職務。她是歷來第三位女性司法部部長。