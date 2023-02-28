河南漢不滿婆媳糾紛斬死妻　死者家屬抬棺擺男家、紅磚水泥封門抗議

【有線新聞】河南一名女子早前被丈夫斬死後，男方家人拒絕將死者下葬，惹來死者家屬不滿，近日抬棺材到男家，又用紅磚水泥封堵大門。

有片段聲稱，女死者家屬在男家設靈，其後更將載有死者的棺材放置在男家的客廳，更以紅磚水泥封堵大門並放置祭品。另一片段見到，大批民眾在男家附近聚集，有警車在場戒備，亦有人將鮮花放在警車附近祭奠死者。

有內媒報道24歲楊姓女死者與張姓疑兇結婚多年，育有兩名子女，惟婆媳糾紛嚴重。報道引述知情者說，死者生前一直受家姑刁難侮辱，家中財政大權全由家姑掌握，疑兇每月只付300元人民幣作家用。直至上周一，死者不堪種種壓力決定離婚，家姑反對之餘，更敦促兒子教訓妻子。隨後夫婦兩人發生爭執，期間疑兇持械往妻子頸部連插8刀，最終妻子傷重死亡。

到了周一，當局才通報案件稱，疑兇已被刑事拘留及逮捕。

「呂丹丹出軌了。我準備結婚了，婚照那都拍好了，她出軌了。我刀在這裏，呂丹丹是肯定要死的。」拍片的這個男人，是浙江杭州一名31歲姓阿的醫生。而片中所說的呂丹丹，就是與他拍拖12年、同樣是醫生的女友。

警方通報指，這個男醫生周一早上因感情糾紛，在醫院捅死女友後跳樓身亡。不過有多名知情者都表示，兇手所言並非屬實，說他因賭球欠下300萬賭債，加上他向女死者迫婚不成，於是造謠女方出軌並行兇。