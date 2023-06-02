上海夫婦靠口才騙薪 藉試用期「擋箭」入職300公司 月入60萬每天忙著面試辭職

【有線新聞】靠把口拉關係，打工族都可以月入60萬（人民幣）？上海一對夫婦就以一流口才，兩年間騙到300間公司，認為他們是業務人才，「打工高峰期」月入就超過60萬元，而每日不是外出應酬，就是往其他公司面試。公安最終揭發二人屬於一個職業騙薪團夥，成員更多達數百人，受害方逾九成都是中小企業，至今暫有51人落網。

自稱同鄉、身光頸靚 自帶8人團隊入職

據報道，受害人「沈總」是上海一間金融公司老闆，因要投資新項目而招聘一批銷售人員，自稱與沈總是同鄉的騙徒洪凱因而前來面試。戴著勞力士、手拿LV公事包的洪凱，憑借「優秀簡歷」和一流口才給人事部留下深刻印象，以3萬元底薪、20%提成高薪錄用。洪凱更自帶8名銷售手下整隊入職。

不過自入職後，洪凱除了參加例會，從不打卡上班，工作日志每天都是在見客。兩個多月過去，這支銷售團隊承諾的業績遲遲沒見兌現，最終人事部門發現他們有人的提供離職證明造假，沈總惟有向浦東警方報案。警方調查下，揭發這個涉及到數百人的職業騙薪團夥，而受害公司都是中小型金融公司，沒有人力物力對求職者進行背景調查；直到騙子離職，很多企業都沒有意識自己被騙。

警方證實洪凱僅得初中學歷，當過中介和還賣過保險，但這兩年平均每月有10間企業僱用他，薪金從幾千到3萬元不等，時長短的一個月，最長的半年。

女騙徒單月入職28公司 每天忙著面試辭職

團夥中比洪凱更「成功」的是徐玲玲夫婦，兩人在兩年多的時間內入職公司超過了300家，月收入超過60萬元。徐玲玲更曾創下單月入職28家企業的「行內記錄」，幾乎每天都領到不同公司的工資，日程不是在面試，就是在去面試的路上。

據導航記錄顯示，徐玲玲大約早上6點起床化妝、7點出門，8點到達A公司簽到，9點多就到隔壁寫字樓樓，參加B和C公司的面試。下午1時「橫跨半個上海」參加D公司的例會，再去E公司辦理離職手續；隨後又去了F、G公司面試。晚上則去各種酒會交際應酬，挖掘新的「公司資源」，到家已經是淩晨3點。

遭懷疑找茄喱啡 招同黨入職再抽佣

一般情況下，頭一個月還能蒙混過關，當老闆開始催促，他們就會找來臨時演員。落網「臨記」杜阿姨：「穿得蠻好的，就說我有多少資產什麽的，那麽人家老板一看很相信，你是有錢的。演一次幾十塊錢。」騙子更會發展下線，招募不同層次同黨一同入職。同黨需要將工資的20%甚至更高的50%、70%給予徐玲玲夫婦。因此徐玲玲夫婦倆除了工資收入，提成也相當可觀。

公安表示，騙子們自以為有《勞動法》對於試用期員工的保護，拿捏住了部分企業的軟肋，因此才能夠潛伏兩年之久。截止目前，警方已經核查的涉案金額超過了5,000萬元。