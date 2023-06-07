夜市小食「爆炒石春」爆紅 辣椒、大蒜調味配奇特食法 原為湖北著名地道菜

【有線新聞】港人旅遊時都喜愛逛夜市，各式各樣小食、飲品琳瑯滿目，價錢相宜，是旅客熱門景點之一。長沙一個夜市近日有一款小食「爆炒石春」爆紅，老闆形容不但惹味香口，而且吃完後更可以帶走作裝飾，深受喝酒人士歡迎。

內地有網民近日上載片段，指長沙揚帆逛夜市時發現了一款有趣小食「爆炒石春」，片段見到炒鍋裡有不少小石春，每顆都呈橢圓形，外表光滑。攤檔老闆介紹先辣椒油淋上，再放乾辣椒、大蒜，再放迷迭香後爆炒，就可以出鍋帶走，由點餐到出餐，整個過程50秒內完成。他稱，一份「爆炒石春」賣16元（人民幣，下同），吃法是「嗍一口就丟（吮吸一下就吐出來）」。

食完可帶走 留念或重炒亦可

石春當小食賣，仍然大收旺場，攤檔老闆指「喝酒的人有多少，吃這個的就有多少。」網民光顧時問老闆，應該飯前或飯後食，老闆稱：「隨便什麼時候吃，反正吃了等於沒吃」。至於吮完的石頭如何處理，他稱「可以帶回去作紀念，也可以繼續炒來吃。」

菜式大有來頭 為湖北地方菜

央視報道，「爆炒石春」是湖北省恩施州的一道地方菜，恩施州餐飲協會負責人指，「夜市賣的這種爆炒鵝卵石，是我們當地的一道菜，叫嗍丟，以前當地人把河裡鵝卵石撈起來，洗乾淨後放點調料，放點油等，炒了以後用來下酒的，嗍一下就丟一下」。