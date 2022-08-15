消委會口罩｜30款顏色口罩　6款含菌量超歐盟標準、最多逾6倍　19款未達聲稱效率

【有線新聞】繼2017、2020年後，消委會再次檢測市面30款一次性顏色口罩，發現全部沒有致癌物，平均細菌過濾效率（BFE）、平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，即符合美國材料和試驗協會ASTM一級水平。然而當中19款未達聲稱的顆粒過濾效率。另外又發現有6款口罩含菌量超出歐盟標準，超出最多的一款逾6倍有多。

消委會測試30款顏色口罩

口罩含菌量 6款超歐盟標準

消委會指，如口罩本身衛生不佳，或會引致皮膚問題。是次30款口罩含菌量測試表現差異頗大，有6款含菌量超出歐盟標準EN 14683:2019所訂的每克細菌菌落總數限量30，由65.1至最高>219.9。其中含菌量最高的一款：CASETiFY Disposable Masks Mushroom，比標準限量高逾6倍。

6款口罩分別為：Stand Out Medical Disposable Face Mask AD01、CASETiFY Disposable Masks Mushroom、本土好罩一次性三層耳戴式過濾防護醫用口罩（成人）月亮黃 masHKer 3-Ply Disposable Ear Loop Surgical Face Mask (Adult)、救世落日珊瑚 Savewo Memories 3D Mask Coral’ Sunset Typecool+、H-PLUS The Smurfs 3D Face Mask及Medox Pokemon Korean-style Respiratior K-004。

口罩耳帶斷裂拉力 3款低於下限

是次亦加入耳帶斷裂拉力測試，發現7款口罩在測試的4個樣本中，最少有1個樣本低於國家標準下限（10N拉力），其中3款口罩，更是全部4個樣本耳帶斷裂拉力均低於10N。消委會指生產商應從速改善問題，避免令消費者頻密更換口罩，除了浪費金錢，亦會造成更多廢物。

6款滿分口罩

近年市面愈來愈多不同顏色、圖案口罩，消委會亦對樣本進行偶氮染料測試，結果顯示全部沒有檢出該致癌物。30款口罩當中，6款獲消委會給予滿分，當中世安堡及Simply Mask於各測試項目均表現出色，而且平均每個為2元，性價比最高。

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