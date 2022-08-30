疫苗通行證｜檢疫3+4　紅碼缺勤可當病假？　黃碼返工返學有何注意？　即睇紅黃碼懶人包

【有線新聞】近期確診數字急升，每日新增個案恐將破萬，立法會議員田北辰於電台節目上建議，長者接種兩劑疫苗後滿三個月，其疫苗通行證應轉為「黃碼」，限制進入部分處所，令他們盡快注射第三針。日前林家謙紅館演唱會尾場，其中一位嘉賓鄧小巧從外地回港，隔離後持「黃碼」上台演出。「3+4」入境檢疫措施下，到底「黃碼」人士無法進入甚麼場地？即睇以下懶人包，了解最新安排。（更新至：2022.08.30）

1. 「安心出行」何時會獲發「紅碼」、「黃碼」？

「紅碼」：確診者陽性或完成快測申報後，其「疫苗通」會自動顯示「紅碼」。

「黃碼」：政府會向抵港人士發出檢疫令，其「疫苗通」會將轉為「黃碼」，「黃碼」暫不適用於密切接觸者。

2. 有哪些處所受制於「黃碼」？

持「黃碼」者可上班上學、到商場、街市、乘搭交通工具等，但不得以顧客或訪客身分進入表列處所（詳見以下列表）。

8月25日起，持「黃碼」者可參與會議及展覽，但活動須屬企業對企業性質，主辦單位須要求參加者登記後才可入場。另外，「黃碼」者若快測陰性可進入法院，如須除口罩發言，要聆訊前通知司法人員。

「黃碼」人士不得進入的表列處所：

．食肆｜娛樂場所｜遊戲機中心｜卡拉OK｜麻將天九耍樂處所

．浴室｜按摩院｜健身中心｜體育處所｜泳池

．酒吧｜美容院｜酒店或賓館｜宗教處所

．醫院｜懲教院｜院舍｜學校（訪客身分）

3. 持紅黃碼學生可否入學校參加活動？

教育局指，持「紅碼」者不得回校上課，持「黃碼」學生雖可回校上課，但不能參與須脫下口罩的活動，包括吹奏樂器、足球、籃球等，午膳時亦要分開。另外，教育局於11月起須九成學生打齊三針，中學方可恢復全日面授課。10月起學生須打三針後，才可參與非學術性的課外活動。

4. 僱主可否阻止「黃碼」僱員上班？

勞福局指僱主應讓持「黃碼」的員工上班，如果僱主要求採取額外防疫規定，應與僱員協商。如未能安排僱員上班，僱主仍須支付報酬，不能扣除有薪年假。平機會亦提醒，僱主若強逼持「黃碼」的僱員停工，可能違反殘疾歧視條例。至於持有「紅碼」僱員因隔離而缺勤的日子，會被視為病假，可享有疾病津貼。

5. 持「黃碼」上班有甚麼要注意？

盧寵茂早前提醒「黃碼」者上班時必須獨自食飯，減低傳播風險。安老、醫療業界就建議持「黃碼」員工應盡量減少接觸長者、病人等抵抗力較差人士，上班時要穿保護衣、戴N95口罩及面罩。

6. 如何解除「紅碼」？

按政府檢疫要求，確診人士如連續兩天快測陰性，並已接種至少兩針，最早可在第七天完成隔離。患者透過系統自我申報後（www.evt.gov.hk），「紅碼」就會自動轉為「藍碼」。

至於只打一針或以下的人士，須完成14天隔離期方會轉為「藍碼」，在「紅碼」解除前，確診者須按衞生署指引，不得擅離隔離地點。

7. 如何解除「黃碼」？

海外抵港人士完成醫學監察後，即抵港後第七天早上，「安心出行」將自動由「黃碼」轉為「藍碼」。