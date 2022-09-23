0+3入境檢疫｜9.26實施　登機前毋須核酸檢測　醫學監察期禁足餐廳酒吧　一文看清具體安排

【有線新聞】日本自由行下月開放，港人迫不及待再嘗旅行滋味。今午港府公布下周一起放寬入境檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，出遊誘因大大提高。來港者免除酒店檢疫，只要三日自學監察，其間快測陰性可上班、上學。另外，「回港易」和「來港易」不設限額，並適用內地所有城市及澳門。

．0+3：登機前要否核酸檢測？

新措施下，政府豁免上機前核酸檢測要求，改以24小時內快測陰性結果代替。未完成接種疫苗的香港居民亦可以登機回港，但回港後不能取得「臨時疫苗通行證」，至於非香港居民則須完成疫苗接種（打兩針）或取得醫學豁免。另外，來港易、回港易將不設限額，並適用內地所有地方及澳門的來港人士。

．0+3：抵港後可否家居監測？

入境後，抵港人士於機場進行首次核酸檢測後，無須等候檢測結果可立即回家或到酒店。離開機場時可自選交通工具，到自選住宿酒店或回家進行三日醫學監察。政府指，9月26日清晨6時起實行新制度，未來幾日到港人士仍要坐指定檢疫專車，或指定檢疫的士前往指定檢疫酒店。至於下周一早上仍在檢疫客人可有序離開，若旅客仍想繼續居住可與酒店商議。

．0+3：監察期可否進入食肆？

抵港人士取得核酸檢測陰性結果後，將獲發黃碼三日，其間可以外出或上班，但不能進入食肆、酒吧等「主動查核處所」。第三天如獲早一日的核酸檢測陰性會被派發藍碼，屆時可入食肆等表列處所。另外，抵港人士須於入境後第二、四及六日進行核酸檢測，以及抵港七日期間每日進行快測。

．0+3：確診後需送隔離設施？

若入境後確診，將依本地個案安排，患者可於居家或酒店隔離，但若居住條件不合適將送社區隔離設施。

問：未打齊針港人可否登機返港？

答：可以，但回港後不能取得「臨時疫苗通」。詳情

問：來港易、回港易適用城市？

答：是，新措施將擴展至澳門及內地所有城市。詳情