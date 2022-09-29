疫苗通行證｜明起降至5歲　12歲或以上要打三針　未達要求如何前往專科門診？

【有線新聞】政府明起（9月30日）降低疫苗通行證年齡下限，5歲至11歲兒童要打最少一針，才可進入食肆、戲院等指定處所，部分透過行政指令涵蓋的地方，例如圖書館均包含在內，上學、到醫院看病則不用。醫務衞生局副局長李夏茵指，希望以通行證誘導兒童打針，又指兒童染病甚至死亡，傷痕難以彌補，家長會內疚。

11月30日起，5至11歲小朋友全部要打齊兩針。曾確診的小朋友與12歲或以上康復人士看齊，在康復後滿6個月便要打針。至於12歲或以上人士，本月30日起第二及第三針寬限期，由原本的6個月縮短至5個月，11月30日起必須打齊三針。

5至11歲兒童接種要求

．接種第一劑疫苗後未滿三個月

．已接種兩劑疫苗

12歲或以上人士接種要求

．接種第二劑疫苗後未滿五個月

．已接種三劑疫苗

5至11歲康復人士接種要求

．感染前未打針：康復後滿六個月須打第一針，第一針後滿六個月須打第二針（若打復必泰者毋須打第二針）

．感染前打一針：須打第二針（若打復必泰者毋須打第二針）

．感染前已接種至少兩劑疫苗：無須額外接種

12歲或以上康復人士接種要求

．感染前未曾接種或只接種了一劑疫苗：須在「康復紀錄二維碼」失效前（即康復後六個月內）根據接種要求接種額外劑量

．感染前已接種至少兩劑疫苗：無須額外接種，惟須於「康復紀錄二維碼」失效前，透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統或「醫健通eHealth」流動應用程式下載帶有康復身分的「電子針卡」。

「疫苗通行證」指明處所

主動查核處所：餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所。

被動查核處所：商場、百貨公司、街市／市集及超級市場

專科門診特別要求：但要留意自6月13日起，進入專科門診人士均需用疫苗通行證。若病人未能符合疫苗通要求，則需出示48小時內核酸陰性證明方能進入專科門診。若家屬或陪診人士則須符疫苗通要求方可進入專科門診診所。

問：未達疫苗要求可否前往專科門診？

答：可以，求診者出示48小時內核酸陰性結果就可進入。詳情

問：12歲以上人士幾時要打齊三針？

答：11月30日，當日起須打齊三針方可進入主動查核處所。詳情