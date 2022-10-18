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疫情千日｜屢禁堂食、推疫苗通、0+3檢疫　口罩限聚令何時結束？　一文回顧千日防疫措施

疫情千日｜屢禁堂食、推疫苗通、0+3檢疫　口罩限聚令何時結束？　一文回顧千日防疫措施

【有線新聞】周二（18日）是新型肺炎襲港第1,000日，本港累計1,848,163宗確診、10,285名患者逝世。（更新至10月18日）

2020年1月23日，首宗由武漢輸入的確診為本港疫情掀起序幕。隨着多個群組先後爆疫，政府推出口罩令、限聚令、堂食限桌令、疫苗通行證等防疫措施；港人首歷封區、核酸檢測、接種新冠疫苗⋯⋯

回顧五波疫情，港人「坐困愁城」，面對防疫措施反覆放寬收緊。踏入2022年下半年，全球趨向復常，特首李家超指政府防疫策略是「不躺平」、「減重症、減死亡」等五大重點。至今口罩令與堂食限制依舊，大部分港人每日仍在「掃碼」中度過，檢疫「0+0」一直只聞樓梯響……

 

【疫情千日．抵港檢疫】

本港錄得首宗確診後五日，港府禁止湖北居民入境，並於1月30日暫停高鐵香港段及城際直通車服務。至2月4日再關閉羅湖、落馬洲等口岸，但仍保留機場、深圳灣及港珠澳大橋陸路口岸。政府一度指海外地區有明顯威脅籲避免前往、及後返港一律禁家居隔離，後以高中低風險制訂檢疫政策，內地長期被列為低風險地區。同年11月底，政府為內地港人能有序回港，推出「回港易」最初僅限廣東省及澳門的香港居民，之後擴至內地省市，又隨著內地疫情變化多次收緊，甚至一度暫停。

疫情襲港逾五百日，港星旅遊氣泡商討逾年，兩度「未起航、先告吹」，最終因雙方防疫策略有異放棄。新加坡則單方面容許香港旅客免檢疫入境，但回港時仍須到指定酒店檢疫。

去到今年下半年，多國紛紛解除防疫限制，港府在考慮民生、競爭力等因素後，分別在8月及9月將海外入境檢疫期放寬至「3+4」及「0+3」，不少港人終於都可以一解「旅遊癮」。

 

【疫情千日．堂食限制】

2020年7月本港掀起第三波疫情，確診數字連續12日過百，政府在當月首推全日禁堂食，大批打工仔在街頭及公園進餐，引起市民不滿。政府於兩日後恢復日間堂食、兩人一枱。政府在2020年底再禁晚市堂食，直至2021年2月中恢復，之後更劃分「A、B、C、D」四類處所。

再到今年1月，第五波疫情來襲，港人再度被禁晚市堂食。至4月下旬再放寬至四人一枱。及後確診數字雖有反彈，但港府仍將堂食時間及每枱人數放寬，並於10月6日起改限12人一枱。

 

【疫情千日．掃碼生活】

政府在2020年11月推出「安心出行」，予市民自願記錄行蹤，用戶可收取感染風險通知，甫出台就掀私隱及保安隱患，當局一再強調有經第三方評估風險。

至今年2月，政府為推高市民疫苗接種率，加入疫苗通行證，限制市民進入指定處所須打針。因應政府不斷下調可接種疫苗年齡，如今兒童滿五歲就須使用疫苗通。隨著檢疫政策逐步放寬，疫苗通新增紅碼黃碼功能，確診列紅碼、海外入境列黃碼，持黃碼者可外出、上班等、惟禁入食肆等處所。9月起七名西醫先後涉濫發免針紙被捕，逾兩萬張免針紙面臨失效，有市民入稟質疑當局無權廢除，司法覆核官司仍待判決。周三（19日）特首李家超將發表任內首份施政報告，政界中人期望會否放寬「0+0」等防疫措施，李家超今早（18日）強調放寬要穩打穩紮，有序逐步對外開放。到底防疫措施何時才見終點？

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