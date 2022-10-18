疫情千日｜屢禁堂食、推疫苗通、0+3檢疫　口罩限聚令何時結束？　一文回顧千日防疫措施

【有線新聞】周二（18日）是新型肺炎襲港第1,000日，本港累計1,848,163宗確診、10,285名患者逝世。（更新至10月18日）

2020年1月23日，首宗由武漢輸入的確診為本港疫情掀起序幕。隨着多個群組先後爆疫，政府推出口罩令、限聚令、堂食限桌令、疫苗通行證等防疫措施；港人首歷封區、核酸檢測、接種新冠疫苗⋯⋯

回顧五波疫情，港人「坐困愁城」，面對防疫措施反覆放寬收緊。踏入2022年下半年，全球趨向復常，特首李家超指政府防疫策略是「不躺平」、「減重症、減死亡」等五大重點。至今口罩令與堂食限制依舊，大部分港人每日仍在「掃碼」中度過，檢疫「0+0」一直只聞樓梯響……

【疫情千日．抵港檢疫】

本港錄得首宗確診後五日，港府禁止湖北居民入境，並於1月30日暫停高鐵香港段及城際直通車服務。至2月4日再關閉羅湖、落馬洲等口岸，但仍保留機場、深圳灣及港珠澳大橋陸路口岸。政府一度指海外地區有明顯威脅籲避免前往、及後返港一律禁家居隔離，後以高中低風險制訂檢疫政策，內地長期被列為低風險地區。同年11月底，政府為內地港人能有序回港，推出「回港易」最初僅限廣東省及澳門的香港居民，之後擴至內地省市，又隨著內地疫情變化多次收緊，甚至一度暫停。

疫情襲港逾五百日，港星旅遊氣泡商討逾年，兩度「未起航、先告吹」，最終因雙方防疫策略有異放棄。新加坡則單方面容許香港旅客免檢疫入境，但回港時仍須到指定酒店檢疫。

去到今年下半年，多國紛紛解除防疫限制，港府在考慮民生、競爭力等因素後，分別在8月及9月將海外入境檢疫期放寬至「3+4」及「0+3」，不少港人終於都可以一解「旅遊癮」。