食環署去年滅鼠7.7萬隻　屯門蝴蝶邨黑點47日「清零」

【有線新聞】政府去年推出「打擊衞生黑點計劃」，食環署進行全港滅鼠運動及目標小區滅鼠行動，並在7月成立19隊夜間防治鼠患流動隊，署方回顧指去年一共清理77,232隻活鼠及死鼠，較2021年增加10,050隻。

食環署去年7月至12月清理的死鼠及活鼠總數為42,114隻，較1月至6月增加約20%，亦較2021年同期增加約18%。夜間防治鼠患流動隊成立後，捕獲的活鼠數目顯著增加，7月至12月捕獲27,728隻活鼠，較1月至6月增加約57%，亦較2021年同期增加約50%。

針對街市和小販排檔的鼠患問題，食環署持續在轄下街市進行深層清潔行動，並把密集式滅鼠行動擴展至各個街市及固定小販排檔區。去年8月至12月期間，在公眾街市清理的死鼠及活鼠共有8,026隻，較2021年同期增加約56%。

署方又指屯門蝴蝶邨近蝶心樓位置去年10月出現嚴重鼠患，房屋署加大力度滅鼠，並試行多項滅鼠措施，包括透過內置移動感應器的便攜式網絡錄像監察系統高空監測鼠蹤，巡邏時用手機掃描二維碼，在表單輸入資料記錄鼠隻、鼠洞等數字，並將相片上載至數據庫等。至去年11月中滅鼠行動大致完成後，該便攜式網絡錄像監察系統已約有47日沒有在有關鼠患地點偵測到老鼠出沒。截至今年1月11日，共捕獲371隻老鼠。