旅客蜂擁北海道名勝「Christmas Tree」　觀光協議會：恐釀千萬日圓損失　曾有港人闖入惹爭議

【有線新聞】自日本重開自由行後，大批來自世界各地的旅客蜂擁到當地旅遊，其中北海道更是熱門觀光勝地。惟「富良野美瑛廣域觀光推進協議會」昨日（6日）發文警示旅客，切勿再擅自進入當地農場範圍，因此舉或可造成上千萬、甚至上億日圓的巨大損失。

民眾無視告示牌硬闖農場 攜害蟲可致巨大損失

「富良野美瑛廣域觀光推進協議會」日前發文，表示雪地下生長著重要的農作物，同時亦農民的私人土地。該會強調，一個人的「一下下而已沒關係吧」，但累積下來，因鞋底或帶有危害農作物的害蟲，有機會釀成幾百萬、幾千萬，甚至幾億日圓的巨大損失，呼籲前往北海道的遊客切勿亂闖入。該會同時發布數張圖片，顯示農地外圍設了寫有不同語言的告示牌，但仍有不少民眾直接踩進雪地拍照當地著名的美瑛「Christmas Tree」。

協議會今日（7日）再度發文，強調並非針對任何國家，僅希望每一個人都遵守當地規則。

港人攝影師3年前闖同一農場捱轟

旅客闖入北海道農場並非新鮮事，有兩位香港攝影師曾於19年先後闖入同一私人農場，拍攝「Christmas Tree」，甚至把照片製成牟利月歷。此舉遭日本攝影師發文斥責違反當地規則，強調若再不顧警告強行闖入，「Christmas Tree」或會被斬掉，最終涉事港人需致歉才能平息風波。