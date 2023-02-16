泰洞救援｜野豬足球隊隊長17歲猝逝　隊友悲慟致哀　眾人「盡力過活」近況如何？

【有線新聞】2018年轟動全球的「泰國洞穴救援案」，被困18日後全體「逃出生天」的野豬足球隊傳出哀號，獲獎學金赴英深造足球的隊長多姆周二被發現在宿舍昏迷，留院兩日後不治，年僅17歲。這個悲痛消息傳遍泰國，曾經的隊友亦悲慟留言，緬懷這段「共生死」的友情。據了解，野豬足球隊眾隊員自獲救後堅持低調，只是盡力過上最好的生活。

足球才華受肯定 隊友憶述赴英前「承諾」

現年17歲的多姆（Duangpetch “Dom” Promthep）並非隊中年紀最大，卻是最具足球才華的一位，去年更獲得前泰國國足教練創立的Zico基金會資助，去英國李斯特城的布魯克豪斯學院足球學院（Brooke House College Football Academy）接受培訓，當時他便在個人IG上寫道:「今天我的夢想成真了！」

其死訊傳出讓眾隊友心碎，隊友Prachak Sutham便憶述在多姆去英國前，「你告訴我等著看你為國家隊效力」，「我一直相信你會做到的」，開玩笑說到時他會向多姆要求簽名，「睡個好覺，我親愛的朋友。我們13人將永遠在一起。」

最年幼隊友：是你推動我繼續足球夢

至於年紀最小的隊友Chanin “Titan” Wibunrungrueang，目前仍在事件中同樣受困的年輕教練Ekkapol Chantawong隊中踢球。Titan去年8月事件四周年曾接受BBC訪問，自言獲救後成為公眾人物，「一開始非常困難，必須調整自己」，他感嘆多姆是推動他繼續足球夢想的人之一，希望二人來生能再次踢球。

據BBC報道，教練Chantawong與三名隊員在事發時屬於「無藉人士」，但獲救後很快獲得泰國公民身份。他目前已成立了自己足球學院，幫助年輕的泰國兒童發揮潛力。他去年7月受訪時表示「我真的很自豪，因為有些孩子實現了他們的目標」。

互相分享盡力過活 唯一懂英語隊員紐約追夢

同樣是「無藉人士」的隊員Adul Sam-On，當時是隊中唯一會說英語的成員，因此在國際救援隊突破洞穴時，Adul向他們示意，並將救援指示轉達給隊友。據《紐約時報》報道，Adul目前已會說五種語言，並在紐約獲得全額獎學金學習，夢想是在聯合國工作。

Adul的叔祖父兼監護人Go Shin Maung表示，男孩們在獲救後雖然各走各路，「有些人會繼續學習，有些人會關注足球。他們仍然互相聊天和發訊息，分享他們的經歷。」雖然多姆的哀號重新引起外界的關注，但救援隊成員Vern Unsworth認為隊員不太可能公開受訪，「他們沒有把自己當成備受矚目。他們一直很低調，只是盡力過上最好的生活。」