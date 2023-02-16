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泰洞救援｜野豬足球隊隊長17歲猝逝　隊友悲慟致哀　眾人「盡力過活」近況如何？

  • News Editor
  • 2023年02月16日
泰洞救援｜野豬足球隊隊長17歲猝逝　隊友悲慟致哀　眾人「盡力過活」近況如何？

【有線新聞】2018年轟動全球的「泰國洞穴救援案」，被困18日後全體「逃出生天」的野豬足球隊傳出哀號，獲獎學金赴英深造足球的隊長多姆周二被發現在宿舍昏迷，留院兩日後不治，年僅17歲。這個悲痛消息傳遍泰國，曾經的隊友亦悲慟留言，緬懷這段「共生死」的友情。據了解，野豬足球隊眾隊員自獲救後堅持低調，只是盡力過上最好的生活。

足球才華受肯定　隊友憶述赴英前「承諾」

現年17歲的多姆（Duangpetch “Dom” Promthep）並非隊中年紀最大，卻是最具足球才華的一位，去年更獲得前泰國國足教練創立的Zico基金會資助，去英國李斯特城的布魯克豪斯學院足球學院（Brooke House College Football Academy）接受培訓，當時他便在個人IG上寫道:「今天我的夢想成真了！」

英國駐泰國大使館代表團副團長去年曾轉發照片祝賀多姆獲得獎學金。網絡圖片

其死訊傳出讓眾隊友心碎，隊友Prachak Sutham便憶述在多姆去英國前，「你告訴我等著看你為國家隊效力」，「我一直相信你會做到的」，開玩笑說到時他會向多姆要求簽名，「睡個好覺，我親愛的朋友。我們13人將永遠在一起。」

最年幼隊友：是你推動我繼續足球夢

至於年紀最小的隊友Chanin “Titan” Wibunrungrueang，目前仍在事件中同樣受困的年輕教練Ekkapol Chantawong隊中踢球。Titan去年8月事件四周年曾接受BBC訪問，自言獲救後成為公眾人物，「一開始非常困難，必須調整自己」，他感嘆多姆是推動他繼續足球夢想的人之一，希望二人來生能再次踢球。

野豬足球隊2019年全體合照，上排：左四教練Chantawong，右二Prachak；下排：左二隊長多姆，左三Titan，右一Adul。美聯社

據BBC報道，教練Chantawong與三名隊員在事發時屬於「無藉人士」，但獲救後很快獲得泰國公民身份。他目前已成立了自己足球學院，幫助年輕的泰國兒童發揮潛力。他去年7月受訪時表示「我真的很自豪，因為有些孩子實現了他們的目標」。

互相分享盡力過活　唯一懂英語隊員紐約追夢

同樣是「無藉人士」的隊員Adul Sam-On，當時是隊中唯一會說英語的成員，因此在國際救援隊突破洞穴時，Adul向他們示意，並將救援指示轉達給隊友。據《紐約時報》報道，Adul目前已會說五種語言，並在紐約獲得全額獎學金學習，夢想是在聯合國工作。

Adul的叔祖父兼監護人Go Shin Maung表示，男孩們在獲救後雖然各走各路，「有些人會繼續學習，有些人會關注足球。他們仍然互相聊天和發訊息，分享他們的經歷。」雖然多姆的哀號重新引起外界的關注，但救援隊成員Vern Unsworth認為隊員不太可能公開受訪，「他們沒有把自己當成備受矚目。他們一直很低調，只是盡力過上最好的生活。」

曾受困洞穴獲救　泰國野豬足球隊前隊長逝世

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