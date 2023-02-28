土敘大地震｜比錫達斯球迷灑「公仔雨」　為災區兒童送暖　中堅：這比足球更重要

【有線新聞】土耳其和敘利亞7.8級大地震造成超過五萬人喪生，不少災民失去家園，小朋友失去摯親。土耳其超級聯賽勁旅比錫達斯（Besiktas）前晚（26日）一場比賽中，數千球迷攜同各式各樣毛公仔入場，在比場中途拋入球場，如同「公仔雨」。比錫達斯指：「球迷將圍巾、帽子和毛公仔拋入球場內，將送給地震災區的兒童，為他們打氣。」

今次土耳其地震在2月6日清晨4時17分發生，球迷則在比賽4分鐘17秒時拋下公仔，紀念這場強烈地震。當時球迷紛紛將響應球隊呼籲，將帶來的公仔扔入球場，此時公仔如雨下，場面壯觀感人。兩隊球員亦暫停作賽，協助色彩繽紛收集的公仔。比錫達斯後衛T.沙奴斯形容，這是比足球更重要的事，「國家正經歷困難時刻，我們團結一起療癒傷口，我們的球迷舉辦了一場很有意義的活動，我深受感動，希望我們不會再經歷如此災難。」

"Bir başkadır benim memleketim…" pic.twitter.com/cipmCNXUry — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 26, 2023

西甲球隊拋公仔傳統 轉贈貧困孩童作聖誕禮物

球迷將公仔拋入球場亦非新鮮事，西甲球隊皇家貝迪斯（Real Betis）有一個傳統，就是在聖誕前最後一場主場比賽，都會呼籲球迷帶毛公仔入場。在去年主場對皇家蘇斯達（Real Sociedad）的比賽中，近五萬名球迷帶同公仔入場，趁着中場休息時把公仔拋向球場，經點算後收到約1.9萬個公仔，轉贈予當地貧困孩童作聖誕禮物。