新加坡地勤稱聽不懂中文 涉鬧內地客是「狗」 南方航空發聲明道歉

【有線新聞】國泰歧視風波引起滿城風雨，另一邊廂又有內地旅客投訴，被中國南方航空的新加坡地勤人員歧視，遭辱罵是「狗」。南方航空發聲明道歉，表示會加強代理服務管理。

被額外收費欲查詢 與地勤起執爭遭辱罵成「狗」

據內媒報道，內地旅客袁先生指日前（23日）計劃乘搭南方航空航班，由新加坡樟宜機場飛往重慶，惟在準備登機時被告知座位調換至安全通道需額外收費，而以往並不用收費，因而袁先生便向地勤人員查詢，並問對方「會不會說中文」，對方回應指聽不懂中文，但袁先生卻聽見他們內部溝通時都是說中文，因此二人發生爭執。期間亦有另一位女職員說：「沒看到我們在忙嗎？」但據袁先生所見，兩名地勤人員並沒有很忙，整個櫃檯只有他一個客人。

原先的地勤人員突然用中文反駁「我就是不想回答你」，袁先生隨即表示要記下他的資料作投訴，並開始錄影片段，該名地勤人員便用英語、粵語及普通話來罵他，侮辱他為「狗」。據袁先生提供的影片可見，一名男性工作人員稱「你要做一條狗，那我可以當你是一條狗」，袁先生則回應「你是狗、你是狗，誰是狗說清楚」，而對方又說「人家在這裏解釋東西，你就來插嘴。」期間袁先生不斷問「說清楚誰是狗、誰是狗」、「Say it again」、「Who is dog」，該名工作人員最後則說「做人都不會做」。

聲稱因「說中文」遭歧視 南航道歉

袁先生表示，所受到的遭遇全因自己說中文，被如此歧視性的對待是出乎他所料，並指當日已就此事向南航投訴。而南航則在周六發聲明，指接獲旅客的投訴，及時啟動調查。又指涉事地勤人員為當地代理服務商的當地員工，在工作過程與旅客發生爭執，語言使用嚴重不當，目前已要求代理服務商停止該員工服務南方航空的資格，並向受影響旅客致歉。

然而今次事件並沒有獲內地網民「一面倒」聲援，有不少人認為袁先生「有點故意挑事」、「掐頭去尾，明顯為了帶節奏」，更有網民指「有些人因為自己低下的素質被指責卻不自知，『巧妙地』回避自己的錯誤」，但亦有人認為「無論如何，也不應該這樣對待客戶」，也有人提起自身在新加坡的不愉快經歷，指責「新加坡人也是這副德行」。