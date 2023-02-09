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卡塔爾元首擬45億鎊購曼聯 作價遜格拉沙期望 須歐洲足協改例才能成事
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】英超球會曼聯賣盤有新進展，據報卡塔爾國家元首有興趣出價。
英國衛報引述消息指，卡塔爾埃米爾塔米姆計劃以45億英鎊洽購曼聯作價，比班主格拉沙家族期望的60億英鎊低。另外由於塔米姆已擁有法甲球隊巴黎聖日耳門，交易若要通過，需要歐洲足協更改規則，容許同一擁有人旗下的球隊對賽才能成事。
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