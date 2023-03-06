蔡天鳳碎屍案｜涉案人士涉購千萬豪宅後以綠表買居屋　房屋署：思考應否檢討資產審查

【有線新聞】房委會建議凍結新一年度一至五人公屋申請者入息限額，資產上限就上調約百分之二，有立法會議員質疑當局在資產審查時未做好把關。

新界西北（實政圓桌）田北辰：「最近發生了一單震驚全港的謀殺案，一位涉案人士被傳媒揭發購入幾千萬元的豪宅後仍可以用綠表資格買居屋，大家都想不通房屋署在這方面怎樣把關。」

房屋署署長王天予：「個案詳情我覺得不適宜在此交代，不過出現了一個這麼極端的例子後，我們都在思考就這次事件，我們是否應該做檢討或收緊。這件事是較複雜，其實做這件事要多想幾步，所以我們會作出檢討，也會返回房委會討論。」