鄭州馬桶套房每晚¥60　「水花」恐濺床頭卻入住者眾　實測網紅：受不了

【有線新聞】香港劏房問題為人詬病，但河南鄭州有民宿提供一晚60元（人民幣）「馬桶套房」，床頭旁邊就是座廁，衛生狀況惹人疑慮。當地一名網紅日前入住「試睡」，直言房內味道很「微妙」，但就發現不少入住過痕跡。影片吸引逾百萬網民觀看，更誤傳為月租的「人才公寓」，最終民宿老闆要暫停頂訂。

網紅：感覺很衛生又很不衛生

據影片博主「黑貓長」表示，房間設備可謂一應俱全，有冷氣、洗手盤、馬桶和床。影片中可見床頭就是窗戶，洗手盤上還掛有鏡子，而牆身甚至有裝飾畫，「裝修還是挺好的」。黑貓長是在團購網站發現這套房，一天收費60元，「我就覺得很離譜，感覺怎麽可以會有這樣子的房間，然後這房間到底會不會真的有人去住，必須得去體驗一下。」

「剛開始的時候我覺得還行。」黑貓長指自己躺了一會後，感覺有點想反胃，「其他衛生程度其實還挺好，但給人的感覺就是很衛生，然後又很不衛生」。最終他沒有在房內過夜，只是在白天體驗了一下，「但是從房間使用痕跡上來說，應該還是挺多人住的」。

誤傳月租公寓 網民：在價錢能租正經小套房

由於黑貓長在發布影片時，標題為「鄭州『人才』公寓租金60一天」，有超過一百萬網民觀看。不少轉發媒體就誤報為月租公寓，大批網民認為「一個月花1800住這個公寓並不值」、「鄭州怎樣我不清楚，在長沙能租到正經的小戶型一居室（小套房）了」、「生活在這種房子裡會很壓抑吧」、「尿尿得坐著，不然容易濺到床上」。

據民宿職員表示，由於民宿約5分鐘路程有間醫院，入住者大多是病人或家屬，一般只住一天；民宿其他小型房間的廁所是有間隔，所以馬桶套房其實是可有可無，「就是有人住就住，沒人住就算了的那種，有時候還會把它當雜物間用」。據報事後房間已無法在網上預定，而且民宿老闆亦沒作回覆。