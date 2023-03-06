加國初創研AI思維機械人　當「替身」記下人類示範　重複模仿學懂技能

【有線新聞】人工智能的對答能力成為近期熱門話題，加拿大有一款機械人結合了AI思維和機械驅體，懂得從人類示範學習各種技能。

兩個機械人正在猜拳，這個只是表面，遠端其實是兩個真人。機械人的所有動靜包括雙手及頭部，也是複製自控制人員。

將機械人的鏡頭畫面傳送到用家的VR眼罩，同時操作系統捕捉用家的動作，同步到機械人的關節，於是機械人成為替身，代替人類完成各種工作；但是單純的「機械替身」不是新鮮事，日本有便利店機械人也做得到，這款機械人有點不同，它有自己的大腦，出自加拿大一間初創企業，是一個學習型機械人。

做替身不是它的目的，而是學習手段。當它被動重複人類行為時，它的AI會記下每個動作細節分析和學習整個流程。透過不斷重複模仿，AI最終會學懂有關技能，之後就算沒控制員參與，機械人也可以自動完成任務，所以研究人員稱它為多用途機械人。

它的大腦就像一張白紙，只要有人教，它可以是廚師，可以是超市收銀員，甚至是幫手量血壓的護理員。現時機械人仍然處於開發階段，未有推出市場的時間表。