最低工資｜調查：四成青年自覺就業貧窮　時薪71.6元始足夠　指政策不對應需求

【有線新聞】有調查發現，四成受訪青年自覺「就業貧窮」。學者按他們的生活所需，推算出時薪要達到71.6元才足夠，認為即使最低工資加到40元，仍然落後大市，要求政府探討「生活工資」。

嶺南大學發布青年就業貧窮報告，受訪者逾九成具備大專教育程度，但四成接受訪談的青年自認「貧窮」。研究團隊指，未來最低工資由每小時37.5元加至40元難有實際作用。嶺南大學政策研究院高級研究助理徐文傑：「如果可以改善到工資，便不會長期看到便利店、餐飲行業（以）六、七十元招聘仍請不到人，與最低工資都有五成距離，這可能是社會和政府要思考的問題。」

調查發現，本港青年撇除教育開支，每月生活開支需要近15,000元。以一個月26個工作天、每日工作8小時計算，時薪要71.6元才足夠。香港大學社會科學學院研究助理楊皓鋮：「最低工資作為香港唯一保障工資的政策，每年檢討可否明確地說，譬如香港每年本地生產總值（GDP）增長有幾多百分比應納入考慮。我們跟青年人說甚麽呢，說『四業』，說置業、說買樓、說往大灣區生活。短期上，我們發現政府的政策與青年需求是一個不相應的情況。」

團隊指最低工資落後大市，大部分青年都未能受惠，加上工時長，難以追求人生目標，認為政府要檢討最低工資定位，討論「生活工資」，並重啟標準工時的立法討論。嶺大文化研究與發展中心主任潘毅：「香港年青人完全沒有躺平的條件，他們工作的壓力和長度很長。剛才提到的故事，一日做16個小時，很多年青人一天做兩至三份以上工作，為了賺接近2萬元的收入以去應付他們的需要。我們見到飲食業的年青人，真的時間長到食飯時間都沒有。」