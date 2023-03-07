蔡天鳳碎屍案｜「五姐」入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅　要求簽立轉讓業權文件

【有線新聞】28歲名媛蔡天鳳於大埔龍尾村遭謀殺碎屍案，揭露了蔡天鳳購入何文田加多利山豪宅Kadooria單位供前夫一家居住，前家翁鄺球則為掛名業主。蔡天鳳的母親「五姐」昨入稟高等法院控告前家翁鄺球，要求法庭頒令宣布鄺球只是以信託形式代蔡天鳳持有物業，並下令禁止鄺球在沒有她事先同意或知情下出售或轉讓物業等。

原告為死者蔡天鳳的母親及預定遺產管理人Cheung Yin Fa，被告為蔡天鳳的前家翁鄺球。入稟狀指，原告要求法庭宣布蔡天鳳是九龍嘉道理道117號Kadooria一樓單位的實益擁有人，而前家翁鄺球只是以信託形式代蔡天鳳持有物業。

蔡母要求法庭下令禁止鄺球或其僱員或代理人，在未經原告事先同意或知情下，出售、處置、轉讓、處理涉案單位，或就涉案單位收取任何費用。蔡母另要求法庭下令鄺球，簽立轉讓法定業權予蔡母的所有所需文件，如果鄺球無法執行，則應由法庭指定的人士代為執行。

早前有報道指，涉案單位實用面積1,820平方呎，四房三套房設計，連露台及工作平台，由蔡天鳳在2019年7月16日斥資7,280萬元購入，呎價約四萬元。蔡天鳳疑為避交巨額印花稅，交由前家翁鄺球代為持有物業。