男警不滿七歲女功課進度慢　金屬衣架打傷大腿臀部　准守行為兩年　

【有線新聞】38歲男警去年10月不滿七歲女兒功課進度落後，以金屬衣架打其大腿臀部，被控一項故意襲擊兒童導致不必要的苦楚或健康損害罪。經控辯雙方協商，被告今早（7日）於沙田裁判法院獲准以2,000元簽保守行為24個月了事。裁判官鄭念慈告誡被告，指簽保做法不常見，希望被告珍惜機會，明白時下教學方法已經今非昔比。

案情指，被告LM與妻子離異，女兒隨被告及家傭居於青衣，每星期都會到母親住所暫住。去年10月18日女兒一邊瀏覽YouTube一邊做功課，導致功課進度緩慢，並向家傭謊稱瀏覽YouTube為功課所需。被告歸家後發現女兒進度緩慢，逐向家傭查問，她複述女兒說法，被告隨即以金屬衣架打女兒大腿臀部四、五下，令她大感痛楚及受驚。

母親三日後接送女兒放學用午膳，其後更換舞蹈班衣服時，發現女兒大腿有瘀傷，從而揭發事件，她陪同女兒到醫院驗傷，並報警處理，被告翌日被捕。

據悉被告已停職，原被控於2022年10月18日，在新界青衣青綠街18號綠悠雅苑一個單位，身為超過16歲、負有管養、看管或照顧責任的家長，故意襲擊一名7歲兒童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。