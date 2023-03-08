俄烏戰事｜烏克蘭獲澳洲提供紙製無人機　造價平成效高成戰場奇兵　消耗俄軍貴價武器

【有線新聞】俄烏戰事持續超過一年，多個國家向烏克蘭提供軍備。澳洲有公司每月提供至少100架紙製無人機，用於運輸物資、偵察等，更可投擲小型炸彈，而且造價便宜，每架只需只需1,000至5,000澳幣（約5,296至26,479港元），卻令俄軍消耗貴價武器。

提供紙製無人機的是澳洲工程公司SYPAQ，無人機採用軍用級制導系統，發射後無需再輸入指令，自主飛行，無需操作員控制，飛行距離可達120公里，並會自行著陸。紙製無人機在可行的情況下會使用GPS導航，但如果GPS被干擾，軟件可以根據速度和航向確定其位置，這意味即使在無線電干擾的情況下亦可以執行任務。

由於造價低廉，在戰場大量使用亦不會造成財政負擔，因為機身可以很容易地以更堅固的低成本材料（如膠合板）替換，一架紙製無人機可能不會執行超過幾次任務，可迫使敵人消耗昂貴武器。烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）表示：「它確實能給敵人帶來巨大傷害。」

SYPAQ表示，向烏克蘭提供無人機，是幫助烏軍在戰場運送醫療用品、食物和水。烏克蘭方面指，紙製無人機可用作情報蒐集、監視和偵察任務。