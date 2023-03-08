日本尊尼事務所已故創辦人喜多川再捲性醜聞　被指性侵未成年偶像　受害人父母「送兒入虎口」

【有線新聞】日本Johnny’s事務所（又稱尊尼事務所）已故創辦人喜多川（Johhny），於2019年因蛛網膜下腔出血而病逝。他生前捧紅不少男子偶像團體，如SMAP、KinKi Kids、嵐等，因而在日本藝能界獨佔鰲頭。然而這60年來，關於喜多川的性醜聞從未間斷，英國媒體BBC近日（7日）更推出紀錄片《掠奪者：J-Pop的秘密醜聞》（Predator： The Secret Scandal of J-Pop），揭露他多年來的惡行，包括性侵犯其下未成年藝人。

紀錄片《掠奪者：J-Pop的秘聞醜聞》採訪曾加入Johnny’s事務所的「前Jr.」（練習生），大爆喜多川生前的荒唐行徑。多名受訪者表示，入社後便被帶到喜多川家中遭性侵，而且屋內更會有其他男孩在場，並稱喜多川會以「按摩」為由撫摸他們。其中一名受害人更透露，「被性侵那晚是父母送我進去，雙親還一起住進豪宅，喜多川對我口交，父母就在我隔壁，卻見死不救。」

去年11月「前Jr.」岡本Kauan接受Youtuber東谷義和訪問，爆出更多喜多川性侵細節。他表示在15歲時加入事務所，當時獲喜多川的「特別照料」，包括遭對方撫摸全身、被強迫口交。岡本Kauan稱房間更是「代代相傳」，由「Arashi松本潤部屋」，後改為「Sexy Zone佐藤勝利部屋」，亦表示自己曾與King & Prince成員平野紫耀一同「侍寢」。

受害者未反抗 反感謝喜多川給予機會

誇張行徑令人咋舌，但更誇張的是住在家中的男孩，非但見怪不怪，還對受害人說：「你必需忍耐，否則你不會成功。」全因喜多川掌握著事務所大權，決定誰能出道、資源投放在誰人身上，所以沒有人敢於反抗，更有受害者不會因而討厭喜多川，甚至十分感謝他給予的機會。

隻手遮天多年 日媒忌憚不敢報道

喜多川多年來性向緋聞纏身，但日本媒體非常忌憚其地位，以及其中千絲萬縷的利益關係，即使去世逾三年，仍舊不敢大肆報道相關新聞。

經過BBC多次查詢，喜多川外甥女、事務所現任代表董事兼總裁藤島茱莉景子發表聲明：「自從我們的前代表於2019年去世以來，我們正在努力建立高度透明的組織結構，以符合時代的法律、法規和加強治理，並配合公正的專家，我們計劃在2023年公佈和實施新的結構和系統。」仍然隻字不提喜多川性虐待的指控。