葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議　清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走　房署：不宜擺放工作無關物品

【有線新聞】葵涌邨垃圾站隱藏一個「畫廊」，是一個清潔工把棄置的畫執拾掛起，他說近日太多人來「打卡」，決定拆走畫像以免發生危險，並不是房屋署要求。

原本掛滿鐘、畫的牆身拆剩兩個時鐘，剩下畫釘的痕跡。懸掛起及拆走的都是60幾歲的清潔工華哥，他說近日「畫廊」網上流傳後很多人「打卡」，最多試過同時二、三十人一起拍照，所以主動「清牆」。華哥：「之前有人經過時拍攝是很平常的事，你們瘋傳到人人都知，好像蜜蜂般湧過來。（垃圾車）上站非常危險知不知道？這樣不行的。」

時光倒流至未清拆時，油畫、書法、時鐘都是「畫廊」收藏的藝術品 。華哥本身有買畫回家珍藏，四、五年前在垃圾站開始「策展」，執拾別人不要的畫掛起裝飾，一掛便掛了四、五十幅，逐漸拼湊成這道不一樣的風景。

華哥：「很開心欣賞我的作品，房署（職員）都讚非常好、很漂亮，他們看你們（傳媒）的網上相片。執垃圾時看見（畫作），人的感覺來的，很有趣、很漂亮便掛上去。（記者：拆走畫會否覺得可惜？）不會可惜，我還在這裏。」華哥說拆下來的畫暫時在垃圾站找位置擺放，之後再視乎情況看看如何處理。

房屋署回覆說，垃圾站內的工人需要傾倒大量垃圾及噴洗垃圾桶，操作時會弄污環境，為方便清潔消毒牆壁和地板，不宜擺放太多與工作無關的物品；而垃圾站地面濕滑，為免發生意外，公眾亦不宜進入。