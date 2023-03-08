Google專家研AI機械人　可理解圖像以行動回應指令　或成家居工業機械助手

【有線新聞】人類和人工智能的互動不再局限於文字交流，Google的人工智能專家將AI語言模型結合機械人，讓機械人聽得懂人類的語言，以行動回應指令。

當你向AI說「麻煩去抽屜拿一包薯片過來」，如果AI不只聽得懂，更擁有自己的「身體」，它就可以這樣回應：首先拉開抽屜，再尋找及拾起薯片。當它明白自己的目標，就算有突發騷擾也不為所動，堅持完成任務。

這部機械人是Google旗下人工智能研究團隊的作品，結合Google自行研發的AI語言模型，包含5,600億個參數，理解的不只是語言，還有圖像及動作，所以它明白你的要求之後不再是用文字回應，而是用實際行動回應。它會將大目標分拆成小目標，譬如你打翻飲品叫它帶清潔工具過來，它會先判斷你要的是百潔布，然後去找百潔布，再轉交你手上。

機械人的AI將語言和圖像一起理解，它明白薯片及百潔布是甚麼樣子，甚至分得開不同牌子的可樂。它和其他AI一樣不斷學習，一部機械人的經驗會變成所有機械人的經驗。

研究團隊下一步會嘗試將機械人用在現實情況，成為家居或工業的機械助手。