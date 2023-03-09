返回
按輸入鍵開始搜尋

業界促政府盡快跟進修例　准免醫生轉介直接接受物理治療

  • i-Cable
  • 2023年03月09日
【有線新聞】政府前年建議修例容許市民免醫生轉介，直接接受物理治療等醫療專業服務，物理治療業界促請政府盡快跟進。
根據法例，現時接受物理治療須經醫生轉介，物理治療師管理委員會轄下的工作小組去年提出方案，建議接受直接求診的物理治療師須有2000小時臨床經驗，並需於病人接受10次療程後或接受首次療程後一個月，取得醫生轉介才可以繼續療程。業界說本港相關學士課程與國際接軌，相信香港的物理治療師有能力，促請政府盡快修例，讓市民可直接接受治療。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日