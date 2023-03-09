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業界促政府盡快跟進修例 准免醫生轉介直接接受物理治療
i-Cable
2023年03月09日
【有線新聞】政府前年建議修例容許市民免醫生轉介，直接接受物理治療等醫療專業服務，物理治療業界促請政府盡快跟進。
根據法例，現時接受物理治療須經醫生轉介，物理治療師管理委員會轄下的工作小組去年提出方案，建議接受直接求診的物理治療師須有2000小時臨床經驗，並需於病人接受10次療程後或接受首次療程後一個月，取得醫生轉介才可以繼續療程。業界說本港相關學士課程與國際接軌，相信香港的物理治療師有能力，促請政府盡快修例，讓市民可直接接受治療。
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