全球最老｜南非128歲女人瑞離世　歷兩次世界大戰　曾稱對世界感厭倦

【有線新聞】南非128歲女人瑞Johanna Mazibuko獲稱是全球最年長的人，原定五月迎接129歲生日，但她上月14日不適送院，並於28日出院，至上周五（3日）於家中離世。她去年128歲生日時曾表示好奇何時會死，不明白生存意義，又形容對這個世界感到厭倦。

Mazibuko於1894年5月11日出生，一家則共有12兄弟姊妹，以務農為生，自小在粟米田成長，其中排行最細的三人仍然在生。人生橫跨三個世紀的Mazibuko，從未上過學，亦不識字，曾經歷兩次世界大戰、西班牙流感及新冠肺炎兩場大疫症。她上月14日不適送院，兩星期後出院，至上周五於家中離世，終年128歲。

驚訝自己仍然生存 對世界感到厭倦

她於128歲生日接受當地媒體訪問時曾表示，很驚訝生活多年仍活著，而身邊的人都已經去世。她稱：「很好奇自己甚麼時候會死，不明白活著又有何意義。」她形容對這個世界感到厭倦，終日只是坐著無所事事。她續指，已不記得何時結婚，她與丈夫生下七名孩子，其中兩名孩子仍在世，另有50名孫兒和多名曾孫。Mazibuko指，丈夫有馬車和牛，她會造牛油出售，又稱丈夫對她極好，令她活得無慾無求。

未獲健力士世界紀錄認證 最長壽者為法國老婦

健力士世界紀錄認證的最長壽者是法國婦女Jeanne Louise Calment，她於1997年去世，享年122歲零164日。雖然Mazibuko有身份證等文件證明其出生年份，但健力士世界紀錄一直未有承認她為全球最長壽人瑞，她所身處的社區多年來極力為其爭取官方認證。