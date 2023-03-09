澳洲「綠菊」水草生長速度快威脅河道安全　引入「殺手」象鼻蟲冀控制數量

【有線新聞】澳洲這種外來的水草，因為生長得太快威脅河道安全，為了控制水草數量，當地學者找到一種昆蟲希望可以「一物治一物」。

這種水草叫「水盾草」，因為遠看有如綠色的菊花，所以一般人會叫「綠菊」水草。綠菊原本是南美洲的品種，因為被水族愛好者看中，1967年引入澳洲做觀賞植物，但最終流落到野外，沿著澳洲東部的湖及河流蔓延。它們一天生長5厘米，佔據其他動植物的生存空間，又在水面遮擋陽光，令淺層的水域暗無天日、影響水質，甚至會堵塞水路；現時主要靠人手清理，但綠菊太粗生，很快故態復萌，白白浪費人力。

所以澳洲的國家研究機構決定用一個新方法，在綠菊的原產地南美洲尋找綠菊的天敵象鼻蟲，只有一顆米那麼小、但專吃綠菊，稱得上是「綠菊殺手」。研究人員為安全計，將牠和17種澳洲水生植物放在一起，發現牠全部都沒興趣吃，不會傷害澳洲原生植物。

象鼻蟲在澳洲的研究先隔離進行，直到檢查過沒病毒及寄生蟲，日前在澳洲東部一個湖開始測試，在湖上釋放部分象鼻蟲，正觀察成效，順利的話會在其他綠菊重災區採用。