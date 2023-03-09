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元朗電纜橋大火｜市民雪櫃10樽鮮奶等食物變壞 入稟向中電申索逾6,000元
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2023年03月09日
元朗電纜橋大火｜市民雪櫃10樽鮮奶等食物變壞 入稟向中電申索逾6,000元
【有線新聞】去年六月元朗電纜橋大火，有市民說受停電影響，雪櫃食物變壞，入稟向中電申索6,000多元。
中電朗屏電纜橋去年6月21日火警，屯門、元朗、天水圍大停電，有市民入稟小額錢債審裁處，說事件導致雪櫃食物變壞，包括10樽1.5公升鮮奶，向中電申索6,000多元。
中電說合理情況下可以截斷供電，包括預視有事故發生，沒責任無間斷供電，又說沒證據證明食物因停電變壞，認為是無聊、無理纏繞，申請剔除申索，案件本月23日宣判。
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