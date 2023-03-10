美學者稱造出「室溫超導體」　團隊曾涉數據存疑須撤回論文　朱經武：要再驗明真偽

【有線新聞】美國有科學家宣稱成功造出「室溫超導體」，常溫也可以達到零電阻，這是材料科學其中一個終極目標，但實驗結果有爭議，需要進一步檢驗。

導體電阻愈小效能就愈大，約一世紀前科學家發現「超導現象」，有些導體在極低溫下變成「零電阻」，電流不會有任何損耗，但要冷卻至攝氏零下一、二百度，根本沒商業應用價值，所以科學界一個終極挑戰就是研發室溫下可用的超導體。

美國羅徹斯特大學的團隊近日在《自然》發表論文，宣布已經研發出室溫超導體，溫度只要在攝氏20.5度或以下已經出現超導狀態，雖然要加壓至大約一萬個大氣壓力，但比起時刻要用液壓氮冷卻，已經是極大進步。這種超導體由氫、氮及稀土元素鎦等組成，當壓力提升至足夠水平，它會由藍色變成紅色，代表進入超導狀態，但不是所有學者也相信結果。因為團隊三年前也在《自然》聲稱找到室溫超導體，但被指數據存疑要撤回論文，今次同一團隊再次通過評審，不少學者保持審慎態度。

超導研究權威、科大前校長朱經武就表示，今次實驗數據雜訊水平偏高，需要進一步證明結果真確。如果室溫超導體走向實際應用，由電力傳輸到磁浮技術，醫學成像到核聚變發電，也可能出現重大變革。