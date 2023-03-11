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日日有頭條：98年市民捐贈藏書予圖書館

  • i-Cable
  • 2023年03月11日

【有線新聞】1998年，一名市民將收藏數十年的書捐予臨時市政局圖書館，部分藏書更是在一百年前發行。

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