支聯會拒交資料案｜鄒幸彤等三人罪成　判監四個半月　鄒求情指「懲罰守護民主的人」

【有線新聞】前支聯會副主席鄒幸彤等3人，拒絕按警方國安處要求提交資料罪成，判監4個半月。

其中兩名被告、前支聯會常委徐漢光及鄧岳君，早上到西九龍法院，正還柙的鄒幸彤由囚車帶上庭。鄒幸彤求情說，支聯會不是外國代理人，判他們有罪是懲罰守護真相、人權及民主的人，人們不會被禁聲。

裁判官羅德泉期間多次打斷發言，質疑她發表政見，內容與求情無關。鄒幸彤回應說，案件涉及政治元素，強行將政治分開是不現實，求情是讓法庭了解被告，如果法庭不願意聆聽，她可以結束發言。羅德泉說並非不願意聆聽，但希望內容與求情相關，最後容許鄒幸彤完成求情。