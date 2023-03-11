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理大衝突｜21人暴動罪成　判囚51個月至64個月、一人人教導所

  • i-Cable
  • 2023年03月11日
【有線新聞】2019年理大衝突，21人在油麻地一帶聲援，裁定暴動罪成，判監4年3個月至5年4個月，一人判入教導所。
11名被告由囚車押送至西九龍法院，法官徐綺薇判刑說，暴動人數多、規模大，示威者穿深色衣物，以掩飾身份避免刑責。案發時香港出現幾乎無日無之的暴力示威，需要從嚴處理。
另外10名被告在區域法院判刑，法官鄭紀航說示威者架設傘陣、扔汽油彈及用雷射光照射警員，進退攻守有組織、猶如小型戰場，被告目無法紀，公然挑釁和攻擊警方、必須重判，藉以顯示破壞法治和秩序，要付出沉重代價。
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