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市建局招標妥批逾3千宗申請 約八成兩年內完成招標 促法團業主減分歧
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2023年03月12日
【有線新聞】市建局「招標妥」自2016年起共審批逾3,100宗申請，八成兩年內完成招標落實工程，部分個案就歷時多年都未有共識。
一些舊樓推動大維修時不時引起爭拗，市建局行政總監韋志成說即使市建局協助招標，部分業主議而不決，或者不認同投票結果，令工程開展舉步維艱。他希望法團和業主深入理解籌組維修的各項環節，減少分歧，又說收到投訴指部分法團使用「招標妥」服務時，無遵守承諾向業主派發網上帳戶密碼，令他們無法上網查閱工程報告及標書等文件。市建局決定最快下月起郵寄帳戶密碼給每一位業主，確保他們能夠查閱文件。
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