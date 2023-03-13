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奧斯卡2023｜《奇異女俠玩救宇宙》關繼威、珍美李寇蒂斯奪得最佳男、女配角
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2023年03月13日
【有線新聞】本屆奧斯卡由《奇異女俠玩救宇宙》的關繼威以及珍美李寇蒂斯分別奪得奧斯卡最佳男配角和女配角。
電影集合動作、科幻、親情、哲理等多種元素，講述一名美國華僑母親面臨家庭和事業崩潰之際，遊走多重宇宙，以不同身份拯救世界。越南出生的華裔演員關繼威憑著飾演深情丈夫奪得最佳男配角，贏得女配角的珍美李寇蒂斯在電影中飾演稅局職員。
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