父母近視遺傳風險增12倍　中大首證阿托品眼藥水減兒童近視機率逾四成半

【有線新聞】中大醫學院研究首次在全球證實低濃度阿托品眼藥水，有效減低4至9歲兒童近視發生率超過四成半，亦無明顯副作用。

每日都會用三至四小時做功課，而且老師經常發放網上功課，所以每天雙眼都很累。11歲的Hailey，媽媽有900度近視，Hailey過去3年每晚都按醫生指示滴低濃度0.05%阿托品眼藥水，暫時都沒有出現近視。Hailey媽媽︰「其實我是一直很擔心，但滴眼藥水後每次檢查，她的視力沒有退步甚至有些更好。」

中大醫學院指父母有近視，子女有近視風險增加12倍，團隊四年前發現可放鬆眼球肌肉的低濃度阿托品眼藥水，可減慢近視加深，於是招募約480名四至九歲視力正常、而父母其中一個有近視的兒童做研究，結果發現有效減少近視發生率達四成六。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇︰「眼藥水可以控制近視增長和出現，真正其中好可能原因，眼藥水刺激眼底脈絡膜、令它增厚，見到Hailey左眼近視儲備（遠視）由25度變成75度。」

團隊說醫生衡量小朋友是否屬於近視高危一族後，才會處方阿托品眼藥水，而參與今次研究的學童滴眼藥水後無明顯不良副作用，研究結果已在國際醫學期刊發表。

雖然有很多方法可以改善視力，但解決不到近視眼眼球增長引發的眼疾風險，例如黃斑病變等等，市民最好都是好好保護自己的眼睛。