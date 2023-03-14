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日日有頭條：99年三成外籍英語教師約滿後離職
i-Cable
2023年03月14日
【有線新聞】20多年前，政府推行外籍英語教師NET計劃，希望增加學生接觸英語的機會，不過1999年的調查發現當中三成人約滿後離職。
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