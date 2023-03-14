台灣六旬漢猥褻5歲女　遭父母「私了」後身亡　官改控「普通傷害罪」免囚終身

【有線新聞】台灣南投一名60歲李姓男子，2020年於KTV（即卡拉OK）懷疑猥褻5歲女童，女童父母得悉後將男子押到巷子毆打，後者三天後不治身亡。女童父母原被控「傷害致死罪」，法官指死者生前患有糖尿病等慢性疾病，毆打致骨折後身體多處發炎，影響復原能力，引發敗血性休克死亡，非常人可判斷及預見，因此改為「傷害罪」，判女童母親監禁5個月、父親判刑10個月。

據台媒報道，5歲女童於2020年12月13日隨父母到南投一家KTV，與李姓男子及其他友人聚會。到下午4時許，女童父母打算離開，卻遍尋女兒不獲。女童終於KTV後門被發現，父母追問行蹤時稱遭李男吻私處。

孌童色魔遭打斷多條肋骨 三日後敗血性休克亡

女童父母聽罷即讓女兒指認疑犯，確定為李男後，憤而帶到附近巷子毆打，其間父親更持路邊雪糕筒當武器。患有多種慢性病的李男毫無招架之力，送往醫院時已被打斷四條肋骨、牙齒多處斷裂、牙齦撕裂，雙上肢、胸部及右肩皆有傷勢，經三日救治仍因敗血性休克不治。

父母辯稱僅予教訓 官改控罪獲「輕判」

女童父母原被控「傷害致死罪」，可判無期徒刑或七年以上的有期徒刑。案件日前在南投地院展開審理，他們否認控罪，辯稱因為女兒遭猥褻才會毆打死者，只是給他教訓，並不知道他隨後會死亡。

法官認為，傷害行為與李男的死亡有一定的因果關係，但傷勢並不致命，而且因死者患有多種慢性病，才會身體惡化感染肺炎，最終敗血性休克死亡。另外女童父母並不知道死者身體狀況，即使打斷其多條肋骨，但仍無法預見會導致其死亡的結果，因此女童父母僅須負「普通傷害罪」刑責，母親需判刑5個月、罰款15萬新台幣，父親判刑10個月。