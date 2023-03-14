香港藝術節｜英劇團伙拍本地藝術家　「混入人群」擺脫舞台限制　佈景藉香港元素添新氣象

【有線新聞】傳統歌劇有管弦樂團現場伴奏揉合舞台設計，感覺堂皇，今年香港藝術節邀請英國劇團與本地藝術家合作，以嶄新方式突破演員與觀眾的界限。

「我會跟太太說我被逼加班。」「不好意思，我可以請你幫忙嗎？我餓了。」這些歌劇演員似乎正在清唱，其實不是音響壞了，觀眾要戴上耳機，才會聽到預先錄製的背景音樂，有時是交響樂團演奏，有時是電子音樂。

表演場地是在大館操場搭建，做不到歌劇院的聲音效果，歌聲要透過咪高峰再傳入耳機，好處是少了舞台的限制，歌劇演員林俊廷：「希望做到混在人群之中，其實不覺得我們是演員，我們與其他觀眾是一樣的。觀眾會覺得歌劇與自己的距離沒那麼遠。」

歌劇演員邱芷芊：「在香港，很多人不熟悉歌劇的藝術形式，會覺得歌劇很悶、又很昂貴，是有錢人才會享受的事情。全部座位不設劃位，門票是統一價錢，所以不會是富有的人才能坐在（觀眾席）最前幾行欣賞。」

這套歌劇由英國寂靜歌劇團改編自100年前的捷克歌劇，之前在倫敦、北京演出過。這次首次與香港歌手、樂手等合作，包括香港小交響樂團候任副指揮。歌劇副音樂總監葉詠媛：「表演者會在不同的空間活動，他們沒有可能看到指揮，我要戴著耳機感受他們呼吸、感受他們的情緒再作出調整。」

佈景加入了許多香港元素，例如紅白藍帆布、塗鴉及街招等。英國團隊去年來港考察，製作團隊裏面亦有香港設計師，歌劇復排導演Mark Burn：「這是《小狐狸》首次設定在香港發生，這為作品帶來新鮮的氣象。香港觀眾會見到日常生活的元素，我認為如果觀眾看到這些元素，會跟作品有更多連繫，比起故事設定在倫敦會有更多共鳴。」