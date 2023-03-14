持刀綁架前度求復合　再毆斃現任女友藏屍床底　癮君子恐嚇前度：你一定要陪我死

【有線新聞】2019年寶林邨藏屍案爆出「案中案」，51歲癮君子在將軍澳寶林邨住所內，將34歲時任女友毒打致死，藏屍床底，去年10月被判終身監禁。事發前個多月，該男曾為與前女友復合，在慈雲山持刀綁架對方，其後為見12歲兒子，又多次向前女友發死亡恐嚇。今早（14日）再於荃灣法院承認綁架、刑恐、襲擊致造成身體傷害等六罪，押後至4月12日判刑。

案情指，被告羅偉文2006年結識前度女友羅慧詩，兩人交往並於翌年誕下兒子，同住沙田坳邨一單位。2018年兩人關係轉差，羅慧詩攜子搬往親戚家中居住。翌年1月28日早上六時許羅慧詩回家途中，被告突然在慈樂邨後巷出現，向事主箍頸扯頭髮，又掌摑事主及拳打腳踢，其後拿出長10厘米軍刀連刀套，事主馬上推開被告逃跑，軍刀掉落地上。事主跑到樂誠樓保安亭求救，被告隨即追上箍頸，拉事主出保安亭，再扯上的士，前往沙田坳邨舊居，期間他捂著事主嘴巴阻止呼救。

事主走廊遭拖行 鄰居發現助解困

到達沙田坳邨時，事主捉住閘口欄杆，被告再次拳打腳踢，將她拖入和田樓，事主期間不斷呼救，保安見狀向控制室報告事件。事主在40樓走廊被拖行，嘗試用手提電話報警但遭被告搶走，事主繼續呼救又按鄰居門鐘，鄰居見狀即從後以雙手箍住被告，事主伺機掙脫跑入鄰居單位報警，被告於警方到達前逃離現場。

發死亡恐嚇 稱脾氣出事「得返一條死路行」

被告同年3月9日深夜起向事主發訊，指「你唔使覆，我再見到你一定打死你」、「我一定攞通水淋你毀容為止，到時我就睇你條仔仲要唔要你，我一定搞到你生不如死」。被告3月15日再發訊指「我想同你講而家就算你想傾，話畀多次機會唔告我，我會開心但已經太遲，我又係啲脾氣出事，大鑊過你嗰單好多，我得返一條死路行，我同你講而家開始唔想見到你哋任何一個，因為我冇時間再同你玩，我見到邊個斬邊個呀，你都係，一撞到你即死！你一定要陪我死」。兩日後被告再發訊「係你唔畀我見個仔，噉（咁）你一定要付出好大嘅代價，我一定要斬死你」。

被告3月19日被捕，警誡下稱醉酒下綁架事主，在的士上曾承諾不會打死事主，想拖事主到舊居討論復合，又稱因為曾遭事主後父派人施襲，故帶刀旁身。

被告羅偉文承認於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊羅慧詩，因而對其造成身體傷害；無合理權限或辯解管有一把刀；在違反羅慧詩的意願下，將其非法以武力帶走；同日在沙田坳邨偷竊屬於羅慧詩價值3,000元的手提電話。被告再承認於在同年3月9日至11日、15至17日，威脅羅慧詩會使其人身遭受損害，意圖使其受驚。

被告因案遭通緝 憂現任女友精神病發驚動警方

羅偉文2019年三月在將軍澳寶林邨寶儉樓一個單位殺害34歲女友劉莉芝，將屍體藏於床底，陪審團一致裁定他謀殺罪名成立。死者本身患有精神病，被告指3月14日至15日死者精神病發作，不斷大叫，又誣衊被告非禮強姦，當時被告正因其他案件被警方通緝，害怕驚動他人，將其手綁在窗邊多番拳打腳踢，其後發現死者身亡，遂藏屍床下。