美軍無人機遭俄軍戰機攔截墜毀

美國國防部證實，美軍一架MQ-9死神無人機，歐洲中部時間星期二早上，在黑海的國際空域執行恆常任務，期間有兩架俄羅斯蘇-27戰機逼近監視。其中一架蘇-27戰機，有數次飛至無人機前排放汽油，期間俄軍戰機和無人機懷疑發生碰撞，導致無人機螺旋槳故障，在黑海墜毀，整件事長約30至40分鐘左右。

國防部發言人賴德表示：「我們的評估是俄軍戰機亦受損，據我們所知俄軍戰機事後已著陸，我們不會透露降落位置。事件再次反映，俄軍機師操作非常不專業和不安全。」