美軍無人機遭俄軍戰機攔截墜毀

【有線新聞】美軍一架MQ-9死神無人機，在黑海國際空域被俄軍戰機攔截後墜毀，是俄羅斯入侵烏克蘭一年多以來，首次發生類似事故。白宮指俄軍機師的行動不安全、不專業和魯莽，俄方否認有攻擊或碰撞美軍無人機。
美國國防部證實，美軍一架MQ-9死神無人機，歐洲中部時間星期二早上，在黑海的國際空域執行恆常任務，期間有兩架俄羅斯蘇-27戰機逼近監視。其中一架蘇-27戰機，有數次飛至無人機前排放汽油，期間俄軍戰機和無人機懷疑發生碰撞，導致無人機螺旋槳故障，在黑海墜毀，整件事長約30至40分鐘左右。
國防部發言人賴德表示：「我們的評估是俄軍戰機亦受損，據我們所知俄軍戰機事後已著陸，我們不會透露降落位置。事件再次反映，俄軍機師操作非常不專業和不安全。」
白宮國家安全委員會發言人柯比說，總統拜登已經聽取事件的匯報，又說美軍戰機和俄軍戰機在黑海相遇的情況並非罕見，近期亦有發生，但他形容今次俄軍機師的行為不安全、不專業和魯莽。
美國國務院已經通報盟友，並傳召俄羅斯駐美大使安東諾夫抗議。安東諾夫說俄羅斯無意與美國對抗，主張雙方建立務實關係。他強調俄方曾經通報，將有關空域列為特別軍事行動區域限制進入，認為美軍無人機做法是挑釁。俄方亦否認，戰機有直接接觸或攻擊美軍無人機。