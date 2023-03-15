六旬雜工為交電費起爭執　涉捅胞弟最少36刀致死　稱屬自衛僅插兩刀

【有線新聞】一名六旬酒樓男雜工2019年因交電費問題，與胞弟在旺角一個單位起爭執，期間涉嫌用刀捅向胞弟至少36刀，插穿大動脈、肝、肺及胰臟等主要器官，胞弟送院後證實不治。男雜工否認一項謀殺罪，案件今（15日）於高等法院開審。控方透露，被告在錄影會面時，指當時是胞弟先拿刀，他才去拿刀自衛，亦指自己只插了胞弟兩刀。控方指示陪審團，需裁定被告是否在案發時被胞弟激怒至喪失自我控制，以及是否拿刀用作自衛反擊。

65歲被告卜水強被控於2019年9月25日在旺角快富街某單位內，謀殺60歲死者卜偉根。控方開案陳詞指，被告一家在涉案單位同住，兩兄弟各有一房，母親睡在客廳。兩兄弟一直分擔家中雜費，而案發前一日死者把寫明應繳1414元的電費單放在客廳櫃上，被告其後便把720元現金放在電費單旁，案發當日被告妻子發覺電費單不知所蹤，但720元現金仍在櫃上，並告知被告，指死者沒有拿走720元現金，被告表明會之後與死者傾談。

當日晚上家中疑似停電，但客廳及死者房間仍有電力供應，被告懷疑死者關掉部分電制，兩兄弟開始為雜費支付事宜起爭執，期間死者推了被告一下，撞到餐桌及母親，兩兄弟便互相拳毆，期間死者拿矮凳擲向被告頭部，被告則拿玻璃煲蓋打死者，煲蓋在打鬥下碎裂，兩兄弟爭持矮凳後，便進了死者房間繼續打架。三分鐘後，被告拿著血染果刀步出房間，死者被發現浴血攤在地上，送院不治，死者為頸胸腹部多處刺傷。

涉案單位是兩兄弟父母早年購入，老父早年逝世後，年邁母親成為業主，家中雜費由兩兄弟分擔。兄長持香港身份證，但之前長居內地，及後與妻子來港，與母親及胞弟同住；而胞弟亦已結婚及育有子女，但及後妻兒搬至荃灣區公屋居住。