印尼試行清晨5點半摸黑返學　逐步推廣恐淪全民噩夢　省政府為何無視專家炮轟？

【有線新聞】印尼最南端的東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）首府古邦（Kupang）計劃，高中生需每天清晨5點半上學，並已在今年2月起於10所中學中試行。

據《衛報》報道，印尼有學生正參與一項備受爭議的實驗——清晨5點半上學，該計劃由省長Viktor Laiskodat推行，旨在加強學生紀律。不過家長們卻不買帳，認為如此早起，不但令孩子筋疲力盡，摸黑上學更是非常危險。一名家長表示，其16歲女兒需在凌晨4點起床，並且天還黑著的時候騎摩托車上學，稱無法接受讓她女兒置於危險當中。

專家批損學生健康、增加壓力

印尼的學校一般在早上7、8點開始上課，新計劃比以往早了兩小時到校，有專家認為這讓學生睡眠不足，難以提升紀律，「他們僅睡幾個小時，不但對健康構成嚴重影響，同時為他們帶來壓力。」

當地政府無視批評 計劃擴至公務員上班時間

根據印尼傳媒Kompas報道，指當地有組織反對計劃，當局或有機會徹查事件。但儘管計劃受到抨擊，當地政府依然堅持做法，並且擴展到教育部門，任職的公務員也需要在清晨5點半上班。其中一名公務員Rensy Sicilia Pelokilla表示支持，認為讓她更加健康，「我已準備好、並盡我所能地遵守規定。」