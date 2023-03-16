被指接應劫匪遭判囚400年　曾有犯罪前科黑人堅稱無辜　坐足34年冤獄終獲自由

【有線新聞】美國一名23歲男子1988年因涉搶劫案被捕，檢方要求重判825年，最終法院判處400年有期徒刑，檢察官當年指，沒有求處無期徒刑是不想給他假釋機會，要讓他「監禁直至死亡」。當局近年重新調查發現，男子極可能被錯誤指認，終於在34年冤獄後，法院改判他無罪，現年57歲的他重獲自由。他表示，無法用言語表達極其激動的心情，宗教信仰讓他不仇恨，只想繼續前進，又指出獄後第一件事是去吃東西。

《CNN》報道，案件發生於1988年6月19日，兩名男子於佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）西郊持槍搶劫一對男女，並偷走兩人汽車，當時年僅23歲的霍姆斯（Sidney Holmes）被誤指是接應嫌犯逃亡的司機，遭警方拘捕。

檢控指無期徒刑可假釋 稱要「監禁直至死亡」

Holmes因為有犯罪前科被視為慣犯，檢方要求對他重判825年，Holmes最終於1989年四月被判處400年有期徒刑。檢察官馬格利諾（Peter Magrino）當年指出，要求重判是為了「確保他在活著的時候不會被放出來」。他稱，為免Holmes服刑25年後申請假釋，故沒選擇無期徒刑。

堅稱無辜終獲自由 兩疑犯未落網

Holmes 2020年提交申請，宣稱自己是無辜，當局因此重啟調查，結果發現，最初目擊者指認的證詞很可能有錯誤，並缺乏科學根據，Holmes駕駛的車與劫匪汽車之間的關鍵性差異亦被忽略。經調查後，獨立調查小組六名成員中有五人投票，同意Holmes是無辜，應立即撤銷定罪，而案中兩名受害人亦認為Holmes應該獲釋。最終，Holmes坐了34年冤獄後，今年3月13日被改判無罪，重獲自由，兩名疑犯至今仍未落網。