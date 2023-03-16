葵芳閣謀殺案｜法團主席：隔離女戶主曾稱疑犯為姨甥　手臂有紋身：有禮貌、會叫早晨

【有線新聞】葵芳閣一個單位周二晚（14日）發生兇殺案，屋苑業主立案法團司庫倒斃家中，屋內有搜掠痕跡。警方早前指，相信案件為死者熟人所為，已經掌握其身份及通緝疑犯。業主立案法團劉啟安受訪時指，涉案單位隔離女戶主曾稱疑犯是姨甥。

劉啟安表示，自死者搬到該處居住已認識，至今相識超過13年，形容在工作上及鄰里上關係密切。他稱，死者大部分時間在單位工作，早前探望多次，但無留意其單位內的財物。他稱心情非常沉重，至今仍未能接受現實，形容疑兇行為令人齒冷。

劉啟安表示，疑犯搬入三四年，日前警方調查所有住戶，他是唯一未現身，至今已超過一個月無見過他。他稱，數年前曾與疑犯交談，得悉對方想攻讀護理系，但留意到他手臂有紋身，向對方表示或對讀書有影響，對方則指可以申請戴手袖。他向對方表示「畀心機」，其後就無其他交流，形容對方有禮貌，會叫早晨。他稱，疑兇當日出入大廈數次，回家時發現樓下出現救護車和警車，詢問下得知涉事樓層發生案件，抵達後見到死者伏屍門口，當時有穿鞋，面朝地下，地面有血，形容難忘及震撼。

另外，他稱法團款項不會放在涉案單位，均按法例及公契存放法團戶口，需要有司庫印章以及三名委員簽名，才可以提取款項，不涉及任何現金。

事發在3月14日晚上，死者倒臥在葵芳閣單位內，頭部有多處傷痕。警方在單位內檢獲一支染血鐵筆，夾萬被拖出客廳，單位內有財物損失。消息指疑兇案發後潛逃日本，警方已尋求國際刑警協助。