內地網紅百多元租年卡入香港迪士尼　「職員查的也不嚴」　網上有價有市

【有線新聞】日前有內地網紅在社交平台拍攝短片，分享「僅用一百元便遊玩香港迪士尼的省錢攻略」，稱與友人各花約百元租用他人的迪士尼年票「奇妙處處通」進場。相較逾600元的正價成人門票，變相慳近500元。

標題稱省錢攻略 「一面正氣凜然就進去」

內地抖音網紅「鄰居小黃」日前以「只花一百多就能遊玩香港迪士尼的省錢攻略」為題發布短片，片中一開首便稱「原價五百多的門票、我只花了一百多」、「自己買年卡肯定不划算，所以很多人去租卡」，更表示迪士尼職員「查的也不嚴，（自己）一面正氣凜然就進去」。

除了租借年票，「鄰居小黃」更推薦自行攜帶飲品、食物進場，「雖然規定不能帶，但是門口檢查根本沒管」，可見樂園行政上的漏洞及疏忽。

口罩令生效難確認身份 違例入場或得不償失

片段曝光後，不少網民直斥其非，認為「鄰居小黃」做法不當，亦揭發出二手平台充斥大量租借年卡服務，更有分性別、年齡等讓賣家選擇。不少買家聲稱「入園率極高」，全因實施近三年的口罩令，使職員鮮少會讓賓客拉下口罩，確認入場者是否為該年卡會員。

根據「奇妙處處通」條款顯示，個人會員卡不可轉讓、退換、退款、如被修改即作廢，因此租借他人年票存有風險，「冇得入園」隨時得不償失。

網紅拍片解話 怒斥遭港媒「網暴」

「鄰居小黃」及後再拍片稱遭香港媒體「網暴」，解釋租用年票的並非他本人，又澄清租用年票的「同行友人」只是排隊時認識的「朋友」，他只是對於自己付正價購票「當了冤大頭」感到不滿。他批評園方疏忽管理，才沒搜索到自攜食物，「如果當場揭發，我是會乖乖守法的」，又稱自己文化水平比較低，為說了些不好言論道歉，希望大家「不要歧視」。