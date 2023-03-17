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西灣河男途人遭貨車撞倒 昏迷送院
i-Cable
2023年03月17日
【有線新聞】西灣河有途人被貨車撞倒，昏迷送院。
涉事貨車車頭撞凹，警員在場調查。事發在早上6時許，貨車沿愛信道往柴灣方向行駛，駛到太安街對出撞倒一名男人。傷者重傷倒地，救護車到場，將事主送院搶救。
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