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西灣河男途人遭貨車撞倒　昏迷送院

  • i-Cable
  • 2023年03月17日
【有線新聞】西灣河有途人被貨車撞倒，昏迷送院。
涉事貨車車頭撞凹，警員在場調查。事發在早上6時許，貨車沿愛信道往柴灣方向行駛，駛到太安街對出撞倒一名男人。傷者重傷倒地，救護車到場，將事主送院搶救。
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