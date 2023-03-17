內地青年難搵工　掀「孔乙己」自嘲潮　官媒「正視聽」籲解心頭枷鎖　反變「咸亨酒店2.0」？

【有線新聞】內地年輕一代對工作、生活意識轉變，繼早前一度掀起「躺平主義」，網絡最近又興起「孔乙己文學」，借已故名作家魯迅筆下孔乙己「窮途潦倒卻不願放下不讀書人身段」的形象，自嘲現時年輕人都學歷不錯，卻面臨經濟不景、失業率高的「慘況」。熱潮引來官媒關注，央視網發評論文冀以「正能量」勉勵年輕人，卻引起網民議論紛紛。

「都說學歷是敲門磚，但我慢慢發現它也是我下不來的高台，更是孔乙己脫不下的長衫」；「如果我沒有上大學，那我一定心安理得的（去工廠）打螺絲，可是沒有如果」；「如果我沒讀過書，我可以找別的活做，可我偏偏讀過書」……

「孔乙己文學」揭熱潮 官媒回應捱轟

上述類似的「孔乙己文學」引起大批內地網民共鳴，一度登上微博熱搜榜，反映年輕人對現狀的不滿，指責社會鼓吹「讀書努力便有所成」的風氣，但現實中卻並非如此。有見及此，官媒央視網便立即發文評論，呼籲稱「一時的困難不等於一生的失敗。未來屬於青年，希望寄予青年」，又稱如今早已不是「咸亨酒店」的天下，全社會不會對年輕人的困境袖手旁觀。

文章一出，大批網民炮轟官媒不理解「脫不下的長衫」是甚麼，強調年輕人並非不願工作，而是沒有好的工作。由於負評太多，央視媒隨後開啟精選評論。

年輕人失業率持續攀升

中國國家統計局15日發布，今年1月至2月份，全國城鎮調查平均失業率為5.6%，但16至24歲年輕人的失業率高達18.1%。國民經濟綜合統計司長付凌暉形容失業率上升受「季節情因素、春節後調整工作需求」影響，但他強調今年內需逐步擴大，有利職位增加，而疫情過後，服務業恢復，可大幅帶動就業市場。根據中國教育部的數據，去年高校畢業生人數達1,076萬，比前年增加了167萬人，是歷來首次突破千萬人大關，可見當地就業競爭相當激烈。

孔乙己是文學巨匠魯迅所創作的一個落魄讀書人，為人迂腐、冥頑不靈，而淪落為咸亨酒店的嘲笑和戲謔對象，更因竊書而遭打斷了腿。咸亨酒店則如同社會縮影，人情淡薄、階級分明，穿短衣的「只能靠柜外站著」；「穿長衫的，才能踱進店面隔壁的房子裏，要喝要菜，慢慢地喝。」