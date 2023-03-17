簡約公屋｜財委會通過首批149億元撥款　江玉歡投反對、田北辰棄權

【有線新聞】立法會財委會晚上通過撥款149億元，興建首批1萬7千個簡約公屋單位，預計最快24/25年度會有約2,100個單位落成。

簡約公屋首階段149億元撥款來到最後一關。立法會財委會主席陳振英：「顯示點票結果，贊成58位、反對1位、棄權1位，我宣布這項建議獲通過。」唯一反對票來自選委會界別江玉歡， 選委會界別江玉歡：「沒有其他評論，我手講我心。」

曾經在工務小組棄權的九龍中議員楊永杰「轉軚」投了贊成票。而今次的棄權票來自田北辰，他關注3000多間在新界的簡約公屋會否興建後無人住，因為部分新界的過渡房屋仍然空置。新界西北（實政圓桌）田北辰：「市區爭崩頭、新界沒甚麼人要，再在新界建簡約公屋絕對是資源重疊。」

選委會界別（民建聯）葛珮帆：「交通不太方便或車程比較遠的情況下，尤其有學生可能要轉校。」

房屋局局長何永賢：「如何加強宣傳，讓大家多些理解這些新界簡約公屋，不是大家想像中覺得很偏遠。他們正在排隊輪候的公屋都是新界偏多，如果早些去新界區、屯門區，去適應該區域，大家反而可以快些找到好學校，當然學校、尋找工作的配對，我們日後會在營運機構加倍留心。」

簡約公屋以組裝合成建造兩年，用五年就拆卸，議員要求當局交代拆卸及重用組件的預算。何永賢：「稍為修整一下都可重用。我們保守一點，預算有95%組件可以重用，但裡面都有些物件屬於一次性，例如渠管。」

港島西（民建聯）陳學鋒：「一百多億元當中，有多少是拆卸的費用？」

何永賢：「七年後如何搬組合屋、如何拆卸組合屋的情況，很多未知之數。」

首批1萬7千個單位，位於元朗、屯門、牛頭角及啟德，預計分階段在2024至27年落成。政府原先打算一筆過申請全部8個簡約公屋項目的撥款，要274億元，但造價被批評過高，總成本壓低10億元後，當局決定分兩次申請撥款。