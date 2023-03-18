李慧琼專訪｜港澳辦「升格」中央指揮更直接到位　料領導小組續存在

【有線新聞】港澳辦升格成為黨中央機構，新任全國人大常委李慧琼認為，將來中央對港澳事務的指揮會更直接到位，她又相信港澳工作領導小組會繼續存在。

中央公布設立屬於黨中央辦事機構的「中央港澳工作辦公室」，全國人大常委李慧琼在本台節目「有理有得傾」說，體現中央對港澳事務的重視。李慧琼︰「如果由中央直接領導，其實指揮會更加到位和直接，這亦真的顯示出中央對香港、以至『一國兩制』的重視和關心。（主持：港澳工作領導小組是否還會存在，又或是將來會由誰來領導中央港澳辦公室？）我自己相信，這小組是會繼續存在的，因為是需要有一個小組來處理香港的問題，只不過小組調動了架構，這是第一。第二由誰來領導呢？其實我過往也不會公開在決定前就去猜測。」

擔任人大常委後，外界關注身兼多職的她會否「減磅」，例如放棄續任民建聯主席，她說要待到六月的領導層換屆才分曉，因為黨內正努力做機構改革。李慧琼︰「我們希望在工商專業和青年方面都可以在架構上提供更大的支援，所以我們積極考慮把現時的青年民建聯升格，用內地的用語升格成為支部，把現時的工商專業委員會升格為支部。」

前人大常委譚耀宗因有份制定港區國安法被美國制裁，李慧琼有否心理準備？李慧琼︰「這個世界有很多人或地方，不同時候有不同的政策和決定，這些我們無法控制，我們做每個崗位，我也會做我認為正確的事，特別在這個崗位上更好地服務國家、香港，其他的事我不會考慮。」

她說基本法23條立法是憲制責任，支持特區政府的立法時間，目前先做好經濟、改善民生，否則討論政制向前會更有難度。